Yan bakma kavgasında silahlar çekildi, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Konya'da yan bakma kavgası sırasında açılan ateşte 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kavgada ayrıca 5 kişi de yaralandı.

Konya'da yan bakma iddiasıyla çıkan tartışmada silah ateşlenirken, olayda 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksi ile geçen 3 kişi kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokak üzerinde bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

YAN BAKMA KAVGASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etmeye başladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Üç şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar, yakınları tarafından yakın çevrede bulunan Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Nedim K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
