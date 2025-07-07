Konya'da Yalnız Yaşayan Gurbetçi Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Camikebir Mahallesi 138025 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi olan ve evinde yalnız yaşayan Muammer Tümer'e (65) ulaşamayan yakınları, Kulu'daki tanıdıklarına haber verdi. Eve gelen ve zile basan yakınları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tümer'in cenazesi ölüm nedenin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA