Haberler

Konya'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Konya'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir dinlenme tesisinde düzenlenen operasyonda valizinde çok sayıda silah parçası bulunan R.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında tabanca gövdeleri, şarjörler ve sürgü mekanizmaları yer alıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde valizinde çok sayıda silah parçası ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün bir dinlenme tesisinde şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Davranışları ve yanındaki ağır valizler nedeniyle durdurulan R.Y. isimli şahıs, kimlik kontrolünün ardından tedirgin tavırlar sergiledi. Savcılık kararıyla şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 53 adet tabanca gövdesi, 50 adet tabanca şarjörü, 48 adet tabanca sürgü mekanizması, çok sayıda tetik çıkarıcı gibi küçük tabanca parçaları ele geçirildi. Tüm malzemelere el konulurken şüpheli R.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi