Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında merkez Karatay ilçesinde durdurulan çekici içerisinde 108 bin 318 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Merkez Selçuklu İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise araç içerisinde ve ikametlerde yapılan aramalarda bin 500 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler kapsamında Selçuklu ilçesinde yakalanan yabancı uyruklu H.E.S. ve H.M.E.Z. isimli 2 şüpheli ile Karatay ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan R.U., Y.B.Ü., C.A. ve E.O. isimli 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Kullanmak" suçlarından adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı