Haberler

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akşehir ilçesinde yapılan narkotik operasyonda 134 adet uyuşturucu hap ve 12 bin TL ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmada 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ş.P. ve G.Y.P. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 134 adet uyuşturucu hap ile 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden G.Y.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.P. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title