Konya'da uyuşturucu operasyonları: 76 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 76 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, 33 bin 581 adet sentetik ecza, 1 kilo 624,33 gram kokain, 1 kilo 349,19 gram sentetik kannabinoid, 414,01 gram bonzai hammaddesi (toplam 62 kg sentetik kannabinoid üretilebilir), 288,85 gram esrar, 229 adet captagon, 119,28 gram metamfetamin, 79 adet extacy, 34 bin 446 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 32,31 gram eroin, ayrıca 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından düzenlenen 42 operasyonda 71 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 46 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Bunun yanı sıra, uyuşturucu suçlarından aranan 47 şahıs da yakalandı, bunlardan 30'u tutuklandı. Toplam 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA