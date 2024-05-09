Konya'da üç tekerlekli bisiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da üç tekerlekli bisiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile Konya yönünden gelmekte olan E.T. yönetimindeki 42 M 7657 plakalı opel marka otomobil çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü A.E. asfalta düşerek yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.