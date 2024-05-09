Üye Girişi
Haberler

Konya'da üç tekerlekli bisiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Konya Ankara Kara yolu Kemaliye Mahallesinde meydana geldi.

Konya'da üç tekerlekli bisiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile Konya yönünden gelmekte olan E.T. yönetimindeki 42 M 7657 plakalı opel marka otomobil çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü A.E. asfalta düşerek yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Konya Kulu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sülfür gazı nedir, zararlı mı, ölümcül mü? Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 9 Mayıs Perşembe? 9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title