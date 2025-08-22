Konya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Konya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Caddesi üzerinden Millet Bahçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 06 DR 0665 plakalı otomobilin sağ ön kapı kısmına, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden gelen A.B.Y. yönetimindeki 42 AVU 890 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.B.Y. yaralandı. Yaralı A.B.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.