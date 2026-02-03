Haberler

Refüje çarpan hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü

Refüje çarpan hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 69 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, Ankara-Konya kara yolunda meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Konya Kara yolunun 97. kilometresi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan İ.G. (44) idaresindeki 06 FNG 437 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada H.T. (30) yönetimindeki 63 ADR 558 plakalı Mercedes marka tır hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sarıkaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Fatma Sarıkaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı! Bakın yanındaki kadın kimmiş
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi