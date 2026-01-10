Haberler

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir Beyşehir Kara yolu üzeri Akçalar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi kavşağından yola çıkan Yusuf Muhammet Teke idaresindeki 42 ANN 863 plakalı Tofaş Şahin otomobil ile Seydişehir'den Beyşehir yönüne seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Yusuf Muhammet Teke yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alan Teke'nin yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden Yusuf Muhammet Teke'nin Seydişehir'de bir fabrikada çalıştığı ve mesaiye gittiği, Sinan Aksoy'un da Beyşehir'de organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaiye gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi