Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Yassıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. yönetimindeki 42 BFC 792 plakalı tır ile R.E.'nin kullandığı 42 L 7452 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.E. (17), Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA