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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İçeriçumra - Çumra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (26) idaresindeki 33 ABY 478 plakalı tır ile 42 AGA 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Alparslan A. (29) ile Mustafa B. (29) olay yerinde hayatını kaybederken, M.E.C. (27) ve A.E.C. (27) yaralandı.

 

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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