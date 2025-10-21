Haberler

Konya'da TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. yönetimindeki 42 AEP 345 plakalı tır ile Y.Ç.'nin idaresindeki 42 JL 442 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Y.Ç. ile yanındaki yolcu Z.B.D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
