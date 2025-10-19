Konya'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Olay, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyola giriş yapmak isteyen sürücüsünün ismi alınamayan TTL 051 yabancı plakalı tır, Kulu Kavşağı girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan sürücü buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA