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Ticari taksinin anne ile kızına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Ticari taksinin anne ile kızına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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Konya'da kontrolden çıkan ticari taksi, kaldırımda yürüyen anne Dilek Öz (53) ve kızı Ecrin Öz'ün (13) hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da kontrolden çıkan ticari taksinin çarpması sonucu kaldırımda yürüyen anne ve kızın hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne Dilek Öz (53) ile kızı Ecrin Öz'ün (13) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Hasan K. yaralandı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari aracın önce yaya anne ve kızına ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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