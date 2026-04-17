Konya'daki 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Konya'da, husumet nedeniyle tartışan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi ayaklarından yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Konya'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavga gerekçesiyle aralarında husumet bulunan G.Ç., K.Ç. ve H.Ç. cadde üzerinde tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle H.Ç. silahla ateş etti. Olayda G.Ç. ve K.Ç. ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli H.Ç., Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
