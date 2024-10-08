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Konya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Konya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!
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Konya'nın Akşehir ilçesinde emniyet ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı bir araçta ve araçtaki 2 şahsın üzerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ve av fişeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bilecik plakalı bir aracın silah kaçakçılığı yaptığı, aracın Beyşehir'den Akşehir'e geldiği yönünde yapılan ihbarı değerlendirdi. Ekipler, aracın Engili Mahallesi'nden Akşehir'e geldiğini tespit etti. D-300 Kara yolu üzerinde durdurulan araçta bulunan İ.D. ve K.D. isimli kişiler gözaltına alınarak araç ile birlikte detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 15 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği ile 120 adet av fişeği ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el koyan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.D. ile K.D. isimli iki şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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