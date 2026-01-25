Haberler

Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsü M.T. olan bir otomobilde motor bölümünde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek indi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.'nin kullandığı 42 L 9922 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA

