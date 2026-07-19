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Seyir halindeki sebze yüklü tır yandı

Seyir halindeki sebze yüklü tır yandı
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Ereğli'de seyir halindeki limon ve domates yüklü tırın fren sisteminde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır fren sisteminde meydana gelen yangın sonucu yandı.

Yangın, Ereğli ilçesi Adana - Aksaray Kara yolu üzeri Zengen Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 23 AHA 618 plakalı sebze yüklü tır seyir halindeyken fren sisteminde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Limon ve domates yüklü tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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