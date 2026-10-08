Haberler

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 343 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 343 bin TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu Karatay ilçesinde yakalandı. Sürücüye 343 bin TL para cezası kesildi; aracı 2 ay trafikten men edildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 343 bin TL para cezası kesilirken, araç trafikten 2 ay men edildi, şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan vatandaşlar bir şahsın çevreyi rahatsız ettiği ve 35 ACV 669 plakalı hafif ticari aracı vatandaşların üzerine sürdüğü şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca yaşanırken, şahıs merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hüdai Caddesi ile Aslım Caddesi Kavşağı'nda ekipler tarafından yakalandı. Sürücü B.K. isimli şahsın alkollü olduğu belirlenirken, 343 bin TL para cezası kesildi, araç trafik 2 ay men edildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı

Görüntüyü izleyenler "Kim bu kadın?" diye sordu! Cevap gecikmedi
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı