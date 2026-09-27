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Konya'da polis ekipleri operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi

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Konya'da polis ekipleri operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi
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Konya'da polis ekiplerince merkez Meram ve Karatay ilçelerinde yürütülen çalışmalarda Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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