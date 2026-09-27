Konya'da polis ekipleri operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi

Konya'da polis ekipleri operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da polis ekiplerince merkez Meram ve Karatay ilçelerinde yürütülen çalışmalarda Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı