Beyşehir ve Seydişehir'de trafik kazaları: 5 yaralı

Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde meydana gelen farklı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil, motosiklet ve üç tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazalar Beyşehir'in farklı noktalarında art arda yaşandı. Beyşehir toplu konutları yakınlarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü D.Ç. yaralanırken, eski Hastane Camisi civarında üç tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada S.B. yaralandı. Özdilek Caddesi'nde yaşanan motosiklet kazasında sürücü M.D. yaralanırken, Seydişehir'e bağlı Tepecik Mahallesi'nde üç tekerlekli elektrikli motosikletin karıştığı kazada ise S.E. ile F.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı