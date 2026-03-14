Haberler

Konya'da parktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde parkta çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Pendik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki parkta tartışan iki grup arasındaki olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki A.E.B. bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adresi sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadigi öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

