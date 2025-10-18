Konya'da Park Halindeki Tırda Yangın: 25 Ton Saman Kül Oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki saman balyası yüklü tır yandı, 25 ton balya kül oldu.

Yangın, Ortaba Mahallesi'nde park halinde olan yaklaşık saman balyası yüklü tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.S. tarladan getirdiği balyaları taşıyan tırı evinin önüne park etti. Araçtan indikten sonra tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında, balyalar ve tır yandı. Alevler, yol kenarındaki başka balyalara da sıçrayarak maddi zararın büyümesine neden oldu. Yangında yaklaşık 25 ton saman balyası yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, tahkikat başlatıldı. - KONYA