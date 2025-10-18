Haberler

Konya'da Park Halindeki Tırda Yangın: 25 Ton Saman Kül Oldu

Konya'da Park Halindeki Tırda Yangın: 25 Ton Saman Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde park halindeki saman balyası yüklü tırda çıkan yangın, 25 ton balyanın kül olmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki saman balyası yüklü tır yandı, 25 ton balya kül oldu.

Yangın, Ortaba Mahallesi'nde park halinde olan yaklaşık saman balyası yüklü tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.S. tarladan getirdiği balyaları taşıyan tırı evinin önüne park etti. Araçtan indikten sonra tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında, balyalar ve tır yandı. Alevler, yol kenarındaki başka balyalara da sıçrayarak maddi zararın büyümesine neden oldu. Yangında yaklaşık 25 ton saman balyası yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.