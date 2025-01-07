Konya'da Pancar Sökümünde Yangın: Korku Dolu Anlar

Konya'nın Emirgazi ilçesinde tarlasında pancar sökümü yapan bir çiftçi, korku dolu anlar yaşadı. Söküm makinesinde çıkan yangında alevler yükselirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Emirgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçi, makineyle pancar sökümü yapmaya başladı. Bir süre sonra makinede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, görenler korku dolu anlar yaşadı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yakındaki bir tarlada çalışan ve yaşananları anlatan Naim Boztaş isimli çiftçi, "Pancar sökümü yaparken yükselen dumanı görüp koştuk, söndürmeye çalıştık ama alevler hızla büyüyünce başarılı olamadık. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü" dedi. - KONYA