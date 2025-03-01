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Konya'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Konya'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nin Karapınar ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Selimiye Mahallesi Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pkalası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, M.I. idaresindeki 42 ASJ 365 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.I. ile yolcu olarak bulunan K.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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