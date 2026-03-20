Konya'da bayram günü feci kaza: 1 yaralı

Konya'da meydana gelen kazada, bir otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı ve durumu ağır. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaarslan Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MB 2284 plakalı otomobil tali yoldan çıktığı esnada Saraçoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 ELR 357 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ağaca çarparak savrulduğu ve sürüklendiği görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti