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Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde akşam saatlerinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Cennet Aşık'ın kimliği belirlendi. Kazaya karışan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya'da sokakta yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın kimliği belli oldu. Kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalama çalışması sürüyor.

Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen ismi belirlenemeyen genç kıza, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Buradaki incelemelerin ardından cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan genç kızın 17 yaşındaki Cennet Aşık olduğu tespit edildi. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalara devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil konya Meram Kaza

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