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Konya'da Otomobil Tarlaya Devrildi: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin ekin tarlasına devrilmesi sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Duman (77) yönetimindeki 42 TP 310 plakalı otomobil, Yelten mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak ekin tarlasına devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban Duman (81) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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