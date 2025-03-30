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Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla atmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya karayolu Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (62) idaresindeki 06 CUA 117 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp şarampole takla atarak devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan L.Y. (57) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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