Beyşehir'de otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 25. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G. (26) yönetimindeki otomobil Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Çukulağıl Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA