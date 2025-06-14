Konya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Ilgın ilçesi çarşı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 42 ALR 515 plakalı otomobil ile S.U. yönetimindeki 42 AZS 897 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü S.U. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA