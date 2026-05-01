Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir - Beyşehir kara yolu Seydi Şifa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (38) idaresindeki 42 BDC 930 plakalı kamyonet ile E.Ş. yönetimindeki 42 BEA 673 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi E.Ö.Ş. (33) ve çocukları A.E.Ö. (9) ile N.Ö. (12) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

