Konya'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Konya'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camikebir Mahallesi Öğretmenevi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 BIR 137 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 83 RNP 7 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yabancı plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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