Konya'da Öğretmene Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

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Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, görev yaptığı okulda bir tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli B.O. gözaltına alındı.

Konya'da öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da bir öğretmen görev yaptığı okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz ile odasına gelen daha önceden tanışıklıkları olduğu belirtilen şüpheli B.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.O. yanında bulunan tüfekle Öz'e ateş etti. Öğretmen Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı. Okulda gelen yakınları ve öğretmenler olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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