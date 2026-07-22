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Konya'da motosikletliye saldıran otomobil sürücüsüne para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi

Konya'da motosikletliye saldıran otomobil sürücüsüne para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi
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Konya'da trafik tartışması sonrası motosikletliye yumruk atan otomobil sürücüsüne 180 bin TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Konya'da motosikletliye saldıran otomobilin sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı ise trafikten men edildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletli, cadde üzerinde durarak araç sürücüsü ile konuşmaya başladı. Bu sırada araç sürücüsü kask kamerasını fark etmesi üzerine motosikletliye araç içerisinden yumruk attı. Araçtan inen sürücü tekrar motosiklet sürücüsüne saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kask kamerasına saniye saniye yansıyan anları ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüyü tespit ederek yakaladı. Emniyete götürülen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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