Konya'da Motosikletin Pikapa Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletin pikapa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İpekçi Mahallesi Hastane yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.K.'nin kullandığı 42 V 8282 pikapa M.D.'nin idaresindeki 42 AGN 086 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA