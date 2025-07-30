Konya'da Motosiklet Sürücüsünden Dekontlu Savunma

Konya'da polisin motosiklet kaza oranlarının azaltılmasına yönelik denetimleri devam ediyor. Uygulama noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün motosikletinde yakalama kararı çıktı. Vergi dairesine yaptığı ödemelere ait uzunluğu yaklaşık 3 metreyi bulan dekontları yola seren sürücü, "Borçlarımın hepsini ödedim ama yine bir sorun var galiba" derken, dekontlu savunma motosikleti bağlanmaktan kurtaramadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezinde motosiklet kullanımının ve buna bağlı olarak trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla şehrin farklı noktalarında denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde durdurulan bir motosiklette yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerinin 'aracınızda yakalama var' dediği sürücü, 'ben borçlarımın hepsini ödedim' diyerek vergi dairesine yaptığı ödemelere ait yaklaşık 3 metrelik dekontları yola sererek borcu olmadığını ispat etmeye çalıştı. Polis memurunun "Biz sistemde sadece yakalamaya bakarız" demesi üzerine sürücü, "Ben sistem üzerinden bakıp bütün borçlarımı tek tek ödedim" cevabı verdi.

Yola dekont seren motosiklet sürücüsü, gazetecilerin "Bu yola serilen nedir?" sorusuna ise, "Bunlar benim cezalarımdı. Ben bu borçlarımı tek tek ödedim ama şu anda bir sorun var galiba" yanıtını verdi. Sürücünün motosikleti yakalama kararından dolayı emniyet otoparkına kaldırıldı.

Ekipler, kasksız ve ekipmansız motosiklet kullanan sürücülerin ikaz edilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KONYA