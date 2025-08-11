Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (20) idaresindeki 42 AZB 725 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Öğretmenevi yanında depo duvarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.A. burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
