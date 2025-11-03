Haberler

Konya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 18 Ekim'de Hacı İsa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 18 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Ekim'de Karapınar Hacı İsa Mahallesi 130309. Sokak ile Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. 130309. Sokak'tan gelen 18 yaşındaki Rahmi Zararsız yönetimindeki 42 AZS 588 plakalı motosiklet, Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi'nde seyir halinde olan M.T.Y. idaresindeki 06 DSM 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rahmi Zararsız, araç sürücüsü M.T.Y. ve kaldırımda bulunan M.Ç., S.C. ve Y.S. yaralandı. Ağır yaralanan Rahmi Zararsız, Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'daki hastanede bugün hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500

title
