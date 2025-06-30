Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü T.S. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü T.S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü T.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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