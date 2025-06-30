Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü T.S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü T.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA