Konya'da Motosiklet Denetimlerinde 29 Milyon TL Ceza Kesildi

Konya'da Motosiklet Denetimlerinde 29 Milyon TL Ceza Kesildi
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Konya'da polis ekipleri, son bir ay içinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 27 bin aracın kontrolünü yaparak, 29 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Konya polisinden motosikletlere sıkı denetim

KONYA - Konya'da polis ekipleri son bir ay içerisinde motosiklet ve motorlu bisiklet türü araçlara yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde yaklaşık 27 bin motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 29 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan - 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında 26 bin 907 motosiklet ve motorlu bisiklet ile sürücüsünü kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda farklı trafik ihlallerinden toplam 5 bin 431 araca ve sürücüsüne 29 milyon 42 bin 847 TL idari para cezası uygulandı. Tespit edilen başlıca ihlaller ise sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve abartı egzoz kullanmak olarak kayıtlara geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 470 motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi. Ayrıca motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunulurken, denetimlere kesintisiz şekilde devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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