Konya'da Minibüs ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Antalya Çevreyolu İncesu üst geçidi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.E. idaresindeki 06 EFD 209 plakalı Wolkswagen marka minibüs ile A.T. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü ile arka kısmında oturan oğlu K.E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA