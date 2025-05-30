Konya'da Kundaklama Olayında Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı

Konya'da Kundaklama Olayında Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı
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Konya'da Kundaklama Olayında Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı
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Konya'da bir evde çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu belirlendi. Yangının yazarları olarak belirlenen avukat Erdoğan Varım ve arkadaşı Emir İner gözaltına alınarak tutuklandı. İddialara göre, aralarındaki husumet yangın olayına neden oldu.

Konya'da kundaklama şüphelisi avukat ve arkadaşı çıktı

KONYA - Konya'da geçtiğimiz günlerde bir evde çıkan yangının kundaklama sonrası çıktığı belirlendi. Yangının çıktığı evin çevresinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin Konya Barosuna kayıtlı avukat ile arkadaşı olduğunu belirlerken, 2 şüpheli de tutuklandı. Şüpheli Avukat Erdoğan Varım'ın daha önceden Zafer Partisi Konya Teşkilatında farklı görevler aldığı, Emir İner'in de 2023 yılında Zafer Partisinden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu öğrenilirken; her ikisinin de yaklaşık 2 ay önce parti ile ilişiklerinin kesildiği belirtildi.

Yangın, geçtiğimiz salı günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Adreste inceleme yapan polis, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini belirlemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı belirledi.

Kundaklama şüphelileri avukat ve arkadaşı çıktı

Belirlenen araç sahibi Konya Barosuna kayıtlı Avukat Erdoğan Varım ile arkadaşı 24 yaşındaki Emir İner gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat Erdoğan Varım'ın kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığı, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında çıkan tartışmaların sonrası husumet çıktığı iddia edildi.

Öte yandan, Avukat Erdoğan Varım'ın önceden Zafer Partisi Konya İl Teşkilatında farklı görevler aldığı, Emir İner'in de 2023 yılında Zafer Partisinden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu, her ikisinin de yaklaşık 2 ay önce partiyle ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

Avukat ve arkadaşı tutuklandı

Avukat Erdoğan Varım'ın kundaklama olayını arkadaşı Emir İner'le birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği, Emir İner'in ise bu suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Varım ve Emir İner çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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