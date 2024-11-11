Konya'da Kundaklama Olayında 3 Bin Saman Balyası Yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 bin saman balyası kundaklama sonucu yanarken 1 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı ilçeye bağlı Kutören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre C.K.'ye ait 3 bin adet saman balyası sabaha karşı kundaklandı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Saman balyalarının bulunduğu alanda büyük çapta zarar oluşurken ekipler yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Kundaklanma sonucu yanan balyaların piyasa değerinin 100 bin lira olduğu belirtilirken olayla ilgili şüpheli T.K. (29) kısa sürede yakalandı. - KONYA