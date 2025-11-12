Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Çıktı

Konya'da kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde kullanılmayan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yanında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA