Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki 06 YB 2320 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa