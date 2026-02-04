Konya'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin araziye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Beyşehir Konya Kara yolu Bağırsak Deresi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan 01 BBF 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atarak araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA