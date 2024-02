Konya'da Kayınpederini Satırla Öldüren Damat Tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kayınpederini evinde satırla öldüren damat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokakta tek katlı müstakil evde, eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, 26 Şubat Pazartesi günü evinde satırla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin işlendiği satır ise evde bulundu.

Damat, kayınbabasını kanlar içinde bulduğunu ihbar etti

Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım M.'nin Niğde'de oturduğunu tespit etti. Polis, eşinden ayrı olan ve boşanma aşamasında olan Nazım M.'nin kayınbabası Musa Han'ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirledi. Ayrıca Nazım M.'nin olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım M.'nin daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği tespit edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan ve önce suçlamaları kabul etmeyen Nazım M.'nin daha sonra kayınbabasıyla birlikte alkol aldığını ve çıkan tartışma sonrası satırla saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin işlendiği sırada evde oldukları belirlenen B.E. adlı kadın ile akrabası M.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Nazım M. ve beraberindeki B.E. ve M.A. adliyeye sevk edildi. Kayınpederini öldüren ve daha sonra da ihbar eden Nazım M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.E. ve M.A. savcılıktan serbest bırakıldı. - KONYA