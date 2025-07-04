Konya'da Kaybolan Turgut Güneş'in Cesedi Bulundu: Cinayet Şüphesi

Konya'da Kaybolan Turgut Güneş'in Cesedi Bulundu: Cinayet Şüphesi
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Konya'nın Altınekin ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki Turgut Güneş'in cesedi, boş bir arazide toprağa gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili R.Ş. ve A.Ş. isimli şahıslar cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir hafta önce kaybolan kişinin cesedi, boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunurken, şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran 2025 tarihinden beri kayıp olarak aranan Konya'nın Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesinde ikamet eden Turgut Güneş'in (40) cenazesi merkez Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'nde arazide toprağa gömülü bir şekilde bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Güneş'in cinayete kurban gittiği belirlenirken, Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Güneş'in en son görüştüğü R.Ş. (36) ile eşi A.Ş. (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.Ş. ve kocası A.Ş.'nin ilk ifadelerinde, R.Ş.'yi sürekli rahatsız ettiği ve sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Turgut Güneş'i 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını ve ardından cesedi araçla Sulutas Mahallesine götürüp toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı R.Ş. ve A.Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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